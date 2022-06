Real Madrid, Rudiger si presenta: «Giornata speciale per me. Qui per vincere ancora tanto»

Antonio Rudiger, neo difensore del Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi

Antonio Rudiger, neo difensore del Real Madrid, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Le sue dichiarazioni:

«Oggi è una giornata speciale per e voglio ringraziare la mia famiglia che mi è stata sempre vicino. Voglio vincere e qui è la piazza ideale. Concorrenza? A Madrid è normale ci siano giocatori forti, ma io mi fido di me stesso e so che posso portare tutti a migliorare. Non vedo l’ora di iniziare e ringrazio il presidente e i soci per avermi voluto qui».