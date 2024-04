Real Madrid Tchouameni: «Sfida decisiva? Lo sono tutte»

Le parole di Aurelien Tchouameni, centrocampista del Real Madrid, in vista del ritorno di Champions League contro il Manchester City

Dopo aver segnato il gol vittoria nella sfida del Real Madrid contro il Mallorca, Aurelien Tchouameni ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della sfida di mercoledì contro il Manchester City. Di seguito le sue parole.

VITTORIA CON IL MALLORCA – «Mercoledì c’è una partita importante per noi contro il Manchester City, ma capiamo che dovevamo concentrarci sulla partita di oggi. Non è stato facile perché l’altro giorno abbiamo giocato una partita molto difficile contro il Manchester City. Eravamo un po’ stanchi ma quando giochiamo per il Real Madrid dobbiamo dare tutto in campo fino alla fine e ce l’abbiamo fatta e abbiamo vinto».

VALORE DELLA ROSA – «Abbiamo una rosa molto importante. Ricordo il gol casalingo di Bellingham contro il Getafe o quello di Modric. Abbiamo una rosa con molta qualità e sappiamo che alla fine un giocatore dimostrerà la sua qualità, segnerà un gol e aiuterà la squadra a ottenere i tre punti».

CHAMPIONS LEAGUE – «Ora puntiamo al Manchester City. Diciamo sempre che la prossima partita è la più importante della stagione, come contro il Barcellona in Supercoppa. Ma ce ne sono molti. L’andata contro il Manchester City è stata molto importante, anche la partita di oggi è stata molto importante e diciamo subito che anche la partita di mercoledì sarà importante. Poi ci sarà la prossima contro il Barcellona in campionato, ma sono tutte importanti»