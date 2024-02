Real Madrid, Vinicius nominato come ambasciatore dell’Unesco

L’Unesco ha nominato Vinicius Junior, esterno brasiliano del Real Madrid, come nuovo Ambasciatore di Buona Volontà

Vinicius Junior, esternodel Real Madrid, ha commentato la decisione dell’Unesco di nominarlo come nuovo Ambasciatore di Buona Volontà per la sua lotta al razzismo.

PAROLE – «Essere nominato Ambasciatore di buona volontà dell’Unesco a 23 anni è più di un onore, è una vittoria e un dovere che porterò per il resto della mia vita. Certo, voglio essere riconosciuto come un grande giocatore, ma anche come un cittadino che si è sforzato di far accadere le cose. Combatto per l’istruzione da quando avevo 19 anni, con le mie risorse, e il mio istituto sta crescendo sempre di più in Brasile».