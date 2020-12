Real Madrid, Zidane: «Giorni difficili. Abbiamo carattere» – VIDEO

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Siviglia – VIDEO

«È stata una bella partita. Abbiamo sofferto nel secondo tempo ma è importante saper soffrire. Abbiamo interpretato molto bene la gara. Sono contento per i ragazzi, non sono stati facili gli ultimi giorni e sono contento per loro. Siamo una squadra di carattere. È vero che ci sono momenti in cui giocare ogni tre giorni, giocare ad alto livello di tanto in tanto ci costa. Ma hey, alla fine succederà sempre a noi perché non ci fermiamo mai. L’importante è recuperare e pensare alla prossima partita. Se di tanto in tanto abbiamo delle difficoltà, lo sappiamo e dobbiamo sistemare alcune cose e quando le aggiustiamo possiamo essere molto competitivi e difficili da battere».