Real Madrid, Zidane: «Non ho mai pensato di essere intoccabile»

Il tecnico del Real Madrid, in caso di eliminazione in Champions League, sarà quasi sicuramente esonerato

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Siviglia parlando della sua situazione attuale.

L’allenatore francese, in caso di eliminazione in Champions League, sarà quasi sicuramente esonerato per lasciare il posto ad uno fra Mauricio Pochettino o Raul.

ESONERO – «Non ho mai pensato di essere intoccabile, né da calciatore né da allenatore. E’ la mia posizione, sarà sempre così. Quando non vinci è normale che si crei questa situazione. Le critiche non cambieranno il mio pensiero. Ci sono stati momenti difficili ma troverò delle soluzioni».