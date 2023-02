Reggina, Menez: «Non ci aspettavamo la crisi, ma…»

Le parole di Jeremy Menez, attaccante francese della Reggina, sul momento della squadra calabrese in Serie B

Jeremy Menez ha parlato VideoTuring della stagione della sua Reggina in Serie B.

PAROLE – «Non ci aspettavamo questo inizio di 2023. Il calcio è così: facciamo noi la partita e alla prima occasione per gli avversari subiamo gol. Siamo sereni. Con maggiore cattiveria agonistica sono sicuro che torneremo alla vittoria. Questa è in assoluto la stagione più bella da quando sono alla Reggina. Sono contento di quello che abbiamo fatto nella prima parte, abbiamo bisogno della scintilla per riaccenderci e finire bene questo campionato».