Regolamento Nations League, cosa succede dopo i gironi

La Uefa Nations League entra nel vivo dopo la fase a gironi. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova competizione continentale

Si è conclusa la prima fase della prima edizione della Uefa Nations League. Le Nazionali hanno disputato le ultime gare dei gironi e adesso la competizione entra nel vivo. Con tutti i verdetti ormai stabiliti, le prime quattro compagini arrivate in cima ai raggruppamenti della League A si contenderanno il nuovo trofeo ideato dalla federazione europea. Alle Final Four, in programma a giugno 2019, prenderanno parte l’Olanda, la Svizzera, il Portogallo e l’Inghilterra. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla competizione:

Nations League: Final Four

La fase finale del torneo verrà disputata a giugno 2019 in Portogallo e metterà di fronte le quattro migliori Nazionali che hanno dominato il proprio girone. La formula prevede semifinali, finale e finale terzo posto. Le Nazionali qualificate alle Final Four sono:

Finalista Girone A: Olanda (prima nel girone A )

(prima nel ) Finalista Girone B: Svizzera (prima nel girone B )

(prima nel ) Finalista Girone C: Portogallo (primo nel girone C )

(primo nel ) Finalista Girone D: Inghilterra (prima nel girone D)

Nations League: le promozioni

La Uefa Nations League essendo divisa in varie leghe prevede anche promozioni e retrocessioni. A retrocedere sono le squadre arrivate ultime nel proprio girone, mentre le primatiste avanzano nella lega superiore in vista della prossima competizione in programma nel 2020.

Dalla Lega B alla Lega A: Bosnia, Danimarca, Svezia e Ucraina

e Dalla Lega C alla Lega: Finlandia, Norvegia, Scozia e Serbia

e Dalla Lega D alla Lega C: Bielorussia, Georgia, Kosovo e Macedonia

Nations League: le retrocessioni

Dalla Lega A alla Lega B: Croazia, Germania , Islanda e Polonia

, e Dalla Lega B alla Lega C: Irlanda, Irlanda del Nord , Slovacchia e Turchia

, e Dalla Lega C alla Lega D: Albania, Estonia, Lituania e Slovenia

Qualificazioni ad Euro 2020

La nuova competizione europea garantisce anche alcuni posti per il prossimo Europeo 2020. Questi posti saranno assegnati attraverso uno spareggio a cui parteciperanno le quattro squadre con la migliore classifica che non sono riuscite a qualificarsi durante le qualificazioni. I playoff verranno disputati tre mesi prima della fase finale dell’Europeo. Infine se una squadra vincitrice dei raggruppamenti si è già qualificata durante le Qualificazioni Europee, il suo posto verrà preso dalla Nazionale all’interno della Lega in questione posizionata meglio nel ranking.