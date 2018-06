Reina pronto per il Milan: «Sfida eccitante»

Pepe Reina è pronto per una nuova sfida: dopo il Napoli, il portiere spagnolo vestirà la maglia del Milan

L’ormai ex portiere del Napoli Pepe Reina – il 30 giugno scadrà ufficialmente il contratto che lega lo spagnolo ai partenopei – intervenuto ai media spagnoli, ha parlato della sua nuova avventura con la maglia del Milan: «Sono molto orgoglioso di quanto fatto nella mia carriera. Ho avuto l’opportunità di giocare in club prestigiosi come Barcellona, Liverpool, Bayern Monaco e Napoli. Il Milan? Si tratta di una sfida molto eccitante, perché è un club che ha qualcosa di storico. Farò di tutto per provare riportare il Milan dove merita di stare».