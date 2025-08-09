Reinier lascia il Real Madrid: ufficiale il trasferimento all’Atlético Mineiro

Reinier lascia il Real Madrid: ufficiale il trasferimento dell’ex Frosinone all’Atlético Mineiro. Tutti gli aggiornamenti

Il Real Madrid ha ufficializzato la separazione definitiva da Reinier Jesus, trequartista brasiliano classe 2002, che farà ritorno in patria per vestire la maglia dell’Atlético Mineiro. Arrivato nella capitale spagnola nel gennaio 2020 come uno dei prospetti più promettenti del calcio sudamericano, Reinier non è mai riuscito a imporsi nel club blanco, chiudendo così un capitolo iniziato con grandi aspettative ma rimasto incompiuto.

Un talento mai sbocciato a Madrid

Reinier era stato acquistato dal Flamengo per circa 30 milioni di euro, seguendo le orme dei connazionali Vinicius Jr e Rodrygo, entrambi protagonisti con la maglia del Real. Dotato di ottima tecnica, visione di gioco e capacità di inserimento, il giovane brasiliano non ha però trovato spazio nella rosa guidata da Carlo Ancelotti, tecnico italiano noto per la gestione dei grandi campioni.

Negli anni successivi, il club ha cercato di valorizzarlo attraverso una serie di prestiti: prima al Borussia Dortmund, dove ha faticato a imporsi in Bundesliga; poi al Girona, con qualche lampo ma senza continuità; infine al Frosinone, in Serie A, dove ha mostrato segnali di crescita ma non sufficienti per guadagnarsi un posto nel Real Madrid.

Il comunicato ufficiale del club

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Real Madrid:

“Il Real Madrid CF e il Clube Atlético Mineiro hanno concordato il trasferimento del nostro giocatore Reinier. Il Real Madrid desidera esprimere la sua gratitudine e il suo affetto per gli anni trascorsi nel nostro club e augura a lui e alla sua famiglia il meglio in questa nuova fase della sua vita.”

Nuovo inizio all’Atlético Mineiro

A 23 anni, Reinier riparte dal Brasile con l’obiettivo di rilanciare una carriera che, dopo gli esordi brillanti con il Flamengo, ha vissuto più ombre che luci. L’Atlético Mineiro, noto anche come “Galo”, scommette sul talento del fantasista per rinforzare la propria trequarti e ritrovare quella creatività che ha contraddistinto il giocatore nei suoi primi anni da professionista.