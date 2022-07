Renato Sanches Milan, rossoneri fiduciosi: c’è convinzione di chiudere

Il Milan non molla la pista di mercato che porta a Renato Sanches. I rossoneri hanno fiducia di chiudere l’affare

Dopo aver chiuso per l’arrivo di De Ketelaere, il Milan ora si concentra sul fronte Renato Sanches. Stando a quanto riferito da Tuttosport, il club rossonero non ha ritirato la sua offerta al Lille per il centrocampista portoghese.

Il giocatore, partito in ritiro con la sua attuale squadra, è un separato in casa. Il club francese ha necessità di venderlo in questa finestra di mercato ed il PSG, sempre interessato, non sembra aver fatto passi concreti verso la fumata bianca.