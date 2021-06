Ribery mette fretta alla Fiorentina: quattro offerte per il francese

Franck Ribery ha espresso la volontà di restare alla viola ma vuole avere certezze in una settimana, quattro offerte per lui

Franck Ribery ha espresso la propria volontà di restare ancora alla Fiorentina ma vuole certezze sul suo futuro entro una settimana, dopo essere stato a cena con Gattuso.

Come riporta la Gazzetta dello Sport il procuratore di Ribery, Davide Lippi, possiede quattro offerte per il francese: due italiane e due estere. Tra le italiane si parla di un sondaggio dell’Inter, mentre la Lazio con Sarri non sembra più interessata.