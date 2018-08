Riccardo Ferri: «Inter non da Scudetto, Juventus ancora avanti a tutte»

L’ex giocatore dell’Inter Riccardo Ferri, durante un’intervista a Radio24 ha dichiarato di non vedere l’Inter ancora pronta per la vittoria dello Scudetto

La sconfitta di ieri, nella prima giornata di campionato, ha sicuramente smorzato l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter che non vedevano l’ora di vedere in campo la squadra, soprattutto dopo la brillante campagna acquisti. I nerazzurri, usciti sconfitti dal match contro il Sassuolo, dovranno dunque rifarsi già nella prossima gara per non perdere il passo delle big che si contenderanno lo Scudetto durante questa stagione. La squadra di Spalletti, difatti, dopo il calciomercato estivo è considerata da molti tra le favorite per la vittoria finale, anche se c’è chi non la pensa così come l’ex difensore nerazzurro Riccardo Ferri che, nel giorno del suo compleanno, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio24.

L’ex giocatore ha, difatti, affermato che a suo avviso l’Inter non sia una squadra pronta per vincere lo scudetto e, questo non dipende dal mancato acquisto di Modric, ma dalla forza della Juventus, la quale, secondo Ferri, rimane davanti a tutte le altre squadre. Infine l’ex difensore ha parlato del centravanti nerazzurro Mauro Icardi: «L’attaccante argentino lo colloco sempre tra i primi cannonieri della Serie A».