Torino, per Ricci oggi gli esami dopo l’infortunio: cosa filtra verso il derby con la Juve

Ore di apprensione in casa Torino, le ultime sugli esami per Samuele Ricci dopo l’ultimo infortunio, cosa filtra verso l’imminente derby con la Juve

Una domanda aleggia senza soluzione di continuità nelle menti e nei pensieri dei tifosi di fede granata da poco più di ventiquattro ore: ‘Come sta Samuele Ricci?’ Seguita da un secondo quanto inevitabile quesito: ‘Sarà a disposizione per Toro Juve?’. L’infortunio del centrocampista toscano nella recente sfida con il Parma ha infatti lasciato col fiato sospeso il mondo Torino in toto. Specialmente in previsione della già citata stracittadina contro i rivali bianconeri, in programma il prossimo sabato.

Nello specifico, Ricci ha alzato bandiera bianca all’intervallo della gara coi ducali causa un fastidio accusato al retto femorale. Paolo Vanoli, come dichiarato dallo stesso allenatore del Torino nella conferenza post gara, ha quindi preferito lasciare il talento di Pontedera negli spogliatoi, sostituendolo con il collega di reparto Linetty. Il più classico dei cambi a scopo precauzionale insomma, onde evitare conseguenze peggiori e salvaguardare così il proseguo del campionato.

Dunque, senza prolungarsi in ulteriori giri di parole, quali sono le condizioni Ricci? Salvo controindicazioni, il talento scuola Empoli verrà sottoposto proprio nella mattinata odierna agli esami strumentali. Solo dopo le apposite analisi Vanoli (e dunque l’ambiente Torino) potranno godere di maggiori informazioni inerenti il suo stato di salute: ergo stimare la data per il rientro in campo del calciatore. Ciononostante, dal Filadelfia filtra un cauto ottimismo sul recupero. La speranza – in attesa che proprio grazie all’esito degli esami questa possa esser tramutata in certezza – è che al classe 2001 venga concesso il via libera per prendere parte al derby con la Vecchia Signora. Se non dal primo minuto, almeno partendo dalla panchina.

Come appreso da CalcioNews24 inoltre, lo stesso Ricci – dopo l’incontro al Grande Torino contro il Parma – ha abbandonato l’impianto sportivo camminando senza ausili e in maniera apparentemente ‘naturale’. Non lasciando dunque intravedere almeno visivamente possibili avvisaglie di qualsivoglia impedimento fisico. A Vanoli non resta che incrociare le dita e aspettare, il calendario segna meno cinque giorni a Toro Juve.