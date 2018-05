Rigoni si allontana dal Genoa: arriva la conferma

Il centrocampista del Genoa si appresta a salutare i rossoblù. Luca Rigoni andrà via a fine stagione: le ultimissime notizie

Il Genoa ha chiuso per Gonzalo Nicolas Virano ma lavora anche sul mercato in uscita. Il club rossoblù, fermo a quota 41 punti, spera di chiudere nel migliore dei modi la stagione, provando a blindare l’undicesimo posto: ora il Sassuolo è a -1 ma i neroverdi dovranno vedersela con Inter e Roma nelle ultime due giornate. Il Genoa programma il futuro e dopo la conferma di Davide Ballardini pensa alla rosa da allestire per la prossima stagione. Il presidente Preziosi proverà ad accontentare le richieste del suo allenatore che si è meritato la conferma sul campo ma, naturalmente, non ci saranno solo acquisti nel mercato rossoblù ma anche tante cessioni. Il primo a partire sarà Luca Rigoni. Il centrocampista rossoblù, in rossoblù dal 2016, si appresta a salutare il Genoa a fine stagione. Il centrocampista ex Palermo ha collezionato 24 presenze in questa stagione, realizzando 2 gol. Dopo i 90 minuti con la Roma, per l’ex rosanero, sono arrivate tre esclusioni consecutive contro Verona, Atalanta e Fiorentina (contro i viola non è stato convocato).

Le strade del Genoa e Luca Rigoni sono destinate a separarsi a fine stagione. Il centrocampista veneto era sulla lista dei partenti e le ultime notizie sembrano andare proprio in quella direzione. Qualche giorno fa, Giada Visentini, compagna di Luca, ha scritto un post inequivocabile sul suo profilo Instagram: «Genova mi mancherai» allegando un breve video con una visione notturna della splendida città ligure. Chiaro il riferimento al futuro del centrocampista del Genoa. Il contratto del 33enne centrocampista di Schio è in scadenza a giugno e non verrà rinnovato. I segnali portano tutti nella stessa direzione. Luca Rigoni potrebbe rimanere ancora in Serie A oppure potrebbe andare all’estero: su di lui ci sono alcuni club del nostro campionato ma anche alcuni club della MLS. Una cosa ormai appare certa: il futuro di Rigoni è lontano dal Genoa.