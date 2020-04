Rinnovi contratto Inter: Handanovic a vita, Esposito fino al 2025

Rinnovi contratto Inter: Handanovic firmerà a vita, Esposito fino al 2025. Accordi anche per D’Ambrosio e Marcelo Brozovic

Ben quattro rinnovi all’orizzonte. In casa Inter, infatti, si cerca di lavorare in chiave futura nonostante l’emergenza coronavirus, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport.

Ben quattro le situazioni contrattuali da risolvere, ma gli accordi di massima ci sono già: Samir Handanovic va verso il rinnovo fino al 2022, mentre Sebastiano Esposito firmerà un accordo fino al 2025. Da monitorare anche Marcelo Brozovic e Danilo D’Ambrosio.