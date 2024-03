Rinnovo Barella, è fatta per il centrocampista dell’Inter. I dettagli

Rinnovo Barella Inter, è fatta per il prolungamento del contratto del centrocampista. Ecco tutti quanti i dettagli

Nicolò Barella è ormai a un passo dal rinnovo con l’Inter: operazione importante in ottica calciomercato. Tutto fatto? Ancora non ufficialmente, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, ci vorrà ancora tempo.

La situazione di Barella è molto semplice: l’accordo di prolungamento del contratto in scadenza 2026 è stato praticamente raggiunto. Deve solo essere ratificato. Ma anche in questo caso annuncio a fine stagione.