Rinnovo Castagne, si va verso l’intesa: il belga si «toglie» da mercato: dopo il raduno del 31 l’agente parlerà con la società

La cessione di Thimothy Castagne sembra ormai certa. Ora però l’Atalanta vuole assolutamente trattenere l’esterno belga, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’esterno e Sportiello sono gli unici due in scadenza nel 2022: dopo il raduno che avverrà il 31 agosto – si legge – l’agente e il giocatore parleranno con il club per decidere come muoversi, ma ormai Castagne va verso la permanenza.