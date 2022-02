ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Dybala sospeso: tre top club pronti ad approfittarne. In Europa guardano con interessa alla situazione della Joya

La Juve e Dybala non hanno ancora definito l’accordo per il rinnovo di contratto in scadenza a giugno. La situazione di stallo attuale sta facendo gola ad almeno tre club, italiani ed esteri.

Inter, Barcellona e Psg sarebbero in agguato e pronti a soffiare Dybala alla Juve nel caso di una rottura tra le parti. A riportarlo è Leggo.