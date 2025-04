Rinnovo Inzaghi, tutto deciso! Cosa filtra tra l'Inter e l'allenatore nerazzurro? Ecco l'indiscrezione di calciomercato - Calcio News 24

Rinnovo Inzaghi, novità abbastanza importanti su quello che sarà il futuro dell’Inter e il tecnico nerazzurro. Il punto di Gianluca Di Marzio

Rinnovo imminente per Simone Inzaghi con l’Inter? Ecco le parole dell’esperto calciomercato Di Marzio.

RINNOVO INZAGHI – «Inter e Inzaghi, c’è la volontà reciproca di continuare. Quando non ci saranno più questi stimoli non saranno i contratti a bloccare un eventuale chiusura. C’è ancora grande sintonia, tanto da fare e da vincere. L’Inter è nell’apice del suo ciclo, la proprietà vuole ringiovanire e rinfrescare la rosa con talenti come Sucic preso e Luis Henrique che dovrebbe arrivare. C’è la volontà della proprietà di mettere a disposizione di Inzaghi altri talenti giovani per il futuro. Al di là dei contratti c’è la volontà di andare avanti insieme, poi arriveranno delle richieste dalla Premier per Simone. Se ci sono andati Slot e Amorim, certe panchine le meriterebbe anche Inzaghi per quello che ha fatto fino a ora. Indiscutibile quello che ha costruito»