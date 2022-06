Rinnovo Koulibaly, il Napoli non molla: presto il rilancio

Rinnovo Koulibaly, Spalletti considera indispensabile il difensore senegalese. Presto il rilancio del Napoli

Il futuro di Koulibaly al Napoli è incerto, visto il contratto in scadenza nel 2023 e le tante voci di mercato attorno al suo conto.

Per Sky Sport, comunque, l’intenzione del club azzurro è quella di fare un rilancio per il rinnovo, visto che Spalletti lo considera indispensabile per il presente e il futuro della sua squadra.