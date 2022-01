Rinnovo Luiz Felipe, due giorni decisivi per la Lazio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il rinnovo di Luiz Felipe sono ormai giorni decisivi: le prossime 48 ore definiranno il futuro

I prossimi due giorni saranno decisivi per capire il destino di Luiz Felipe. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero infatti, gli agenti del difensore brasiliano si incontreranno con Tare e Lotito per fare il punto della situazione e giungere ad un rinnovo o ad una clamorosa rottura.

Luiz Felipe infatti è in scadenza di contratto a giugno e tra poco più di quindici giorni potrebbe firmare a zero con qualsiasi altra squadra. L’ingaggio attuale è di 650mila euro: il centrale ne chiede 2.5 per rinnovare a fronte di un’offerta della Lazio di poco inferiore ai due.