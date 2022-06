Luka Modric resterà al Real Madrid per l’undicesima stagione consecutiva, a giorni potrebbe firmare il rinnovo con i Blancos

Modric resterà al Real Madrid per l’undicesima stagione consecutiva. Manca ancora l’ufficialità, ma per As è tutto fatto.

Nei prossimi giorni, molto probabile giovedì, potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale da parte della società.