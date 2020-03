Rinnovo Zielinski, si avvicina l’accordo tra calciatore e società

Rinnovo Zielinski, il Napoli vuole blindare il centrocampista polacco. L’accordo scadrà nel 2021, ma c’è la volontà da parte di entrambi

La volontà da parte del giocatore c’è, il Napoli non si tira indietro. Come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi, il polacco è ad un passo dall’accordo con la società azzurra.

Il precedente contratto scadrà nel 2021, ma entrambe le parti sono convinte: il giocatore vuole rimanere a Napoli. Pronta anche una super clausola da inserire, si parla di ben 100 milioni.