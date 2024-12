Rinvio Fiorentina Empoli, Corsi sicuro: «Bove? Episodio scioccante. Ecco la nostra posizione sul rinvio»

Rinvio Fiorentina Empoli, le parole del presidente della squadra azzurra toscana sulla possibile decisione della Lega Serie A dopo la questione Bove

Il malore di Bove e il rinvio di Fiorentina Inter ha indotto alla possibilità di rinviare per questioni di calendario anche Fiorentina Empoli. Ecco le parole del presidente degli azzurri Corsi sulla questione ai microfoni di Radio Bruno.

LE PAROLE – «Rinvio Fiorentina Empoli? Quanto accaduto a Bove è stata una cosa davvero scioccante: noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, dopo aver saputo che Edoardo è fuori pericolo stamattina presto. La partita di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita di mercoledì di Coppa Italia».