Rinvio Inter Sassuolo, una differenza sostanziale con Juve-Napoli e Lazio-Torino

La Lega ha deciso il rinvio di Inter-Sassuolo dopo il divieto imposto dall’Ats di Milano. Il caso è diverso rispetto a Juventus-Napoli e Lazio-Torino

Nella tarda mattinata di ieri è arrivata la notizia in casa Inter che, oltre a D’Ambrosio e Handanovic, anche De Vrij e Vecino sono risultati positivi al Covid-19. L’Ats di Milano ha così bloccato tutto: allenamenti, partenze per le Nazionali e soprattutto ha disposto il divieto di disputare Inter-Sassuolo. Ha fatto seguito poi l’ufficialità della Lega per il rinvio della partita.

Come riportato dal Corriere della Sera, c’è una differenza sostanziale rispetto a Juventus-Napoli e Lazio-Torino, quando fu assegnata inizialmente la vittoria a tavolino alle squadre di casa. In quel caso, infatti, la Lega non aveva disposto rinvio e bianconeri e biancocelesti si erano presentati in campo costatando l’assenza dell’avversario. Il Sassuolo, invece, ha fatto sapere che non si sarebbe presentato a San Siro. In questo modo si è venuto a creare una sorta di accordo tra Inter e club neroverde che ha reso più semplice ii rinvio.