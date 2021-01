Rio Ferdinand: «Giocai da ubriaco. Passavo dalla birra alla vodka»

Rio Ferdinand, ex difensore della nazionale inglese, ha raccontato un retroscena risalente alla sua esperienza al West Ham

Rio Ferdinand, ex difensore della nazionale inglese, ha raccontato un retroscena risalente alla sua esperienza al West Ham. Le sue dichiarazioni ai microfoni di The Mo Gilligan Podcast.

«Quando ero giovane ero pazzo, potevo passare la giornata bevento, anche dieci pinte di birra per poi passare alla vodka. Avevo preso tre brandy con Coca-Cola ed ero nello spogliatoio. Mi dice un uomo di servizio di vestirmi, che ero stato chiamato. Avevo ancora un bicchiere in mano. Ero in panchina e pensavo: per favore, non fatemi entrare. Non posso farlo. E poi sono entrato».