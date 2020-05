Ripresa allenamenti: mezza Italia tornerà sui campi, arriva il sì definitivo per tutti?

Diverse regioni in Italia hanno concesso alle proprie squadre di poter far allenare i calciatori individualmente. In arrivo il sì per tutti?

Le squadre di Emilia Romagna, Sardegna, Lazio e Campania potranno tornare ad allenarsi individualmente nei rispettivi centri sportivi. E le altre? Spadafora ha annunciato di avere chiesto venerdì al Cts «di tornare a valutare la possibilità che le linee guida sullo svolgimento da lunedì degli allenamenti per gli atleti di interesse nazionale dei soli sport individuali vengano applicate anche a quelle degli atleti degli sport di squadra». La questione sembra tecnica, ma è politica: anche sulle riaperture del calcio ci sono posizioni diverse.

L’Emilia Romagna ha fatto da apripista con il governatore Bonaccini. Lazio, Campania e Sardegna. Rimangono in attesa la Lombardia (oggi il vertice per la riapertura delle strutture sportive) e Puglia (il Lecce è in attesa di una risposta dal governatore pugliese Michele Emiliano: chiede di utilizzare lo stadio di via del Mare e la struttura dell’Acaya Golf).

E adesso? Come riporta La Gazzetta dello Sport la decisione del Comitato tecnico-scientifico dovrebbe arrivare oggi. Potrebbe esserci un altro no oppure una mediazione del tipo: niente raduno delle squadre ma una possibilità individuale dei giocatori di frequentare il centro di allenamento.