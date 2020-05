Ripresa allenamenti SPAL, test e tamponi effettuati: oggi si riparte con gli allenamenti individuali e facoltativi della squadra

La SPAL è pronta per ripartire. La compagina biancazzurra, come riportato sul sito ufficiale, ha effettuato ieri i test e i tamponi previsti dal protocollo medico sanitario. Da oggi i giocatori, in maniera individuale e facoltativa, potranno tornare ad allenarsi. Ecco il post: