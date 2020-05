Ripresa Liga, per finire la stagione si giocherà tutti i giorni, calcio di inizio anche alle 23.00 per finire entro il 29 luglio

Si giocherà tutti i giorni, anche alle ore 23.00. Questo è il piano della Liga spagnola per poter riprendere il campionato e portare a termine la stagione entro il 29 luglio, come riportato dal quotidiano iberico AS.

Le squadre scenderanno il campo alla fine del mese di giugno, a distanza di 72 ore una dall’altra. Inoltre la data prevista per terminare la stagione rimane il 29 luglio, con match fino a tarda sera per poter evitare le ore più calde.