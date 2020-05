Ripresa Premier League, Neville propone: «Ritiro prolungato come ai Mondiali»

Gary Neville ha parlato della possibile ripresa della Premier League avanzando una proposta per i ritiri

Gary Neville ha parlato della possibile ripresa della Premier League, avanzando una proposta per quanto concerne i ritiri. Queste le parole dell’inglese a Sky Sport riportate da ilposticipo.it.

RITIRI COME AI MONDIALI – «Una quarantena che potrebbe essere una soluzione praticabile. Penso che il modo in cui la Premier League possa ripartire si possa legare anche a un isolamento “differente” non necessariamente legato alla ripresa del campionato. Credo che considerando le nove partite rimanenti sia possibile giocarle in un periodo ridotto lasciando i giocatori in ritiro. Sarebbe come giocare una coppa del Mondo».