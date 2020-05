Ripresa serie A, la formula mondiale può essere la soluzione giusta? La Premier League intanto ripartirà da stadi selezionati

La formula mundial per ripartire dal coronavirus? In Italia non siamo ancora così avanti come la Premier League, che già pensa a selezionare i vari stadi in cui giocare e riprendere nuovamente il campionato sospeso.

Un’ipotesi che ha subito trovato riscontro in Inghilterra, ma tutto ciò può essere applicato davvero alla serie A? Prima bisogna decidere se ripartire o meno, ma al momento la formula di pochi stadi selezionati non ha entusiasmato moltissimo gli addetti ai lavori.

I PRO – Sicuramente la scelta di confinare in determinate zone il campionato può essere una soluzione applicabile: Milan, Inter, Atalanta e Brescia giocherebbero in aree più sicure e lontano dalle zone più colpite dall’emergenza. Le strutture, a conti fatti, si potrebbero anche trovare in breve tempo.

L’Emilia Romagna e la Toscana potrebbero benissimo accogliere le squadre del nord Italia, basterebbero 7-9 stadi in cui giocare tutte le partite. I centri sportivi ci sono, dunque il problema si potrebbe risolvere in tempi davvero brevi. Il tutto però dipenderà sempre dalle scelte delle singole società: al momento il fronte sulla ripartenza sembra essere compatto, ma potrebbe succedere davvero di tutto.

CONTRO – Ci sono però dei contro da calcolare e da inserire nella valutazione finale. Una squadra di calcio non sposta soltanto 30 persone, ma tra giocatori, staff e personale siamo sull’ordine delle 45-50 elementi a squadra. I tamponi e i test per tutti andrebbero quasi raddoppiati.

Ma soprattutto le società accetteranno di giocarsi obiettivi fondamentali lontano da casa? Gli interrogativi da porsi sono davvero tanti e bisognerà farsi tutte le domande del caso. Prima però si passa dalla ripartenza della stagione: appena ci saranno date ufficiali si potrà iniziare ad imbastire un nuovo dialogo sulle modalità.