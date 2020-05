Ripresa serie A, tutto in bilico: Conte potrebbe sospendere il campionato, la forzatura delle Regioni complica tutto

È ancora tutto in bilico, nonostante l’inizio della fase due. Il Premier Giuseppe Conte – come si legge sull’edizione odierna de La Repubblica – potrebbe decidere di far finire l’attuale stagione sospesa per l’emergenza Covid-19.

Le Regioni hanno forzato la mano con delle ordinanze individuali, come Lazio ed Emilia Romagna. Questa scelta potrebbe creare tensioni col Governo e secondo le ultime indiscrezioni ci potrebbe essere uno stop già nella giornata di mercoledì. Il calcio italiano, nel frattempo, attende nuovi sviluppi.