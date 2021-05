Risultati e classifica Serie A LIVE: tutti gli aggiornamenti della 38esima giornata di campionato. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla 38esima giornata di Serie A che si svolgerà tra sabato 22 e domenica 23 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Si parte con le sfide del sabato sera Cagliari-Genoa, Crotone-Fiorentina e Sampdoria-Parma.

Sabato 22 maggio

Cagliari-Genoa 0-1 LIVE (15′ Shomurodov)

Crotone-Fiorentina 0-0 LIVE

Sampdoria-Parma 1-0 LIVE (20′ Quagliarella)

Domenica 23 maggio

Inter-Udinese h. 15

Atalanta-Milan h. 20.45

Bologna-Juventus h. 20.45

Napoli-Hellas Verona h. 20.45

Sassuolo-Lazio h. 20.45

Spezia-Roma h. 20.45

Torino-Benevento h. 20.45

CLASSIFICA

Inter 85 (Campione d’Italia)

Atalanta 78 (in Champions League)

Napoli 76

Milan 76

Juventus 75

Lazio 68

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Verona 44

Bologna 41

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 37

Torino 36

Benevento 32

Crotone 22 (Retrocesso in B)

Parma 20 (Retrocesso in B)