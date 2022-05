Risultati e classifica Serie B: tutti gli aggiornamenti della trentottesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla trentottesima giornata di Serie B che si svolgerà interamente nella serata di venerdì 6 maggio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Il campionato cadetto vivrà la sua ultima e appassionante serata che darà anzitutto risposte sulla promozione diretta nella massima serie. Pallino in mano al Lecce che contro il già retrocesso Pordenone avrà un’occasione ghiottissima per festeggiare. Basta un successo anche al Monza di Stroppa, impegnato però a Perugia contro gli umbri ancora in lotta playoff. Alle spalle delle prime due, Cremonese e Pisa sperano in qualche passo falso per agganciare la Serie A immediatamente. Già sicure dei playoff anche Benevento, Brescia e Ascoli, al Frosinone basta un punto per conquistare la post season. In chiave salvezza, il Vicenza ad Alessandria per compiere l’impresa di agganciare i playout, mentre il Cosenza ospiterà il tranquillo Cittadella per assicurarsi quantomeno lo spareggio.

Venerdì 6 maggio

Crotone-Parma ore 18.15

Como-Cremonese ore 20.30

Perugia-Monza ore 20.30

Frosinone-Pisa ore 20.30

Brescia-Reggina ore 20.30

Benevento-Spal ore 20.30

Ascoli-Ternana ore 20.30

Alessandria-Vicenza ore 20.30

Cosenza-Cittadella ore 20.30

Lecce-Pordenone ore 20.30

CLASSIFICA

Lecce 68

Monza 67

Cremonese 66

Pisa 64

Benevento 63

Brescia 63

Ascoli 62

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 54

Cittadella 52

Como 47

Reggina 46

Parma 46

Spal 39

Alessandria 34

Cosenza 32

Vicenza 31

Crotone 26 (retrocesso in Serie C)

Pordenone 18 (retrocesso in Serie C)

CAROLINA STRAMARE – IL VOLTO GENTILE DELLA SERIE B – VIDEO