Risultati e classifica Premier League LIVE: tutti gli aggiornamenti della quinta giornata del campionato inglese. Parziali e marcatori in diretta dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla quinta giornata di Premier League che si svolgerà nel weekend tra venerdì 17 11 e domenica 19 settembre: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Apre il programma l’anticipo nel Friday Night tra Newcastle e Leeds, entrambe in cerca di riscatto. Sabato densissimo con City e Liverpool impegnate in casa contro Southampton e Crystal Palace. Domenica tocca poi allo United far visita al West Ham, ma il match clou è il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea.

Venerdì 17 settembre

Newcastle-Leeds ore 21.00

Sabato 18 settembre

Wolverhampton-Brentford ore 13.30

Norwich-Watford ore 16.00

Burnley-Arsenal ore 16.00

Manchester City-Southampton ore 16.00

Liverpool-Crystal Palace ore 16.00

Aston Villa-Everton ore 18.30

Domenica 19 settembre

Brighton-Leicester ore 15.00

West Ham-Manchester United ore 15.00

Tottenham-Chelsea ore 17.30

CLASSIFICA

Manchester Utd 10

Chelsea 10

Liverpool 10

Everton 10

Tottenham 9

Manchester City 9

Brighton 9

West Ham 8

Leicester 6

Brentford 5

Crystal Palace 5

Aston Villa 4

Arsenal 3

Watford 3

Wolverhampton 3

Southampton 3

Leeds 2

Newcastle 1

Burnley 1

Norwich 0