Ritiro Atalanta: una lunga estate tra Clusone e la tournée in Inghilterra

Ritiro Atalanta, una lunga estate tra Clusone e la novità del giorno: una possibile tournée in Inghilterra a fine luglio

Una settimana in Inghilterra per preparare al meglio la stagione della Champions League. Questo il programma estivo dell’Atalanta per presentarsi in condizione ottimale ai nastri di partenza a fine agosto. Almeno secondo quanto riportato da L’Eco di Bergamo.

Il gruppo di Gasperini, infatti, si radunerà tra il 10 ed il 14 luglio, per poi affrontare il programmato ritiro di Clusone. Al termine del quale, secondo le ultime indiscrezioni, gli orobici si sposterebbero una settimana Oltremanica, per rifinire la preparazione ed affrontare almeno un test. In vista di una stagione a dir poco indimenticabile.