River Plate, Gallardo choc: «Da dicembre non sarò più l’allenatore, il ciclo è finito»

Marcelo Gallardo ha annunciato l’addio al River Plate: era in sella al club dal 2014. L’annuncio del tecnico riportato da Marca

L’ADDIO – “Ieri sera ho detto al club che non continuerò più. È la mia fine del ciclo. Da dicembre non continuerò nel club. È una delle decisioni più difficili della mia vita. Mi prenderò una breve pausa. Al di là dell’annuncio, sono qui per ringraziare le persone che si sono fidate di me, Enzo, Jorge, Matías, l’intero gruppo dirigente per avermi dato l’opportunità di esprimermi in totale libertà per svolgere il mio lavoro”. (Marca)