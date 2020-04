Robben: «Ho pensato più volte di ritornare a giocare»

Arjen Robben avrebbe pensato di ritornare in campo. Ecco le parole dell’ex stella del Bayern Monaco dopo l’addio al calcio

Arjen Robben, tramite i canali social del Bayern Monaco, ha confessato di aver pensato al ritorno in campo.

«All’inizio il calcio non mi mancava affatto, poi c’è stata una seconda fase in cui il richiamo del pallone si è fatto sentire. A quel punto ho pensato che, forse, mi piacerebbe tornare a giocare ancora per un po’ di tempo. Di tanto in tanto mi sono venuti in testa questi pensieri».