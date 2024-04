Rodrygo: «Mbappé al Real Madrid? Problema felice...»

Rodrygo, attaccante esterno del Real Madrid, ha parlato al termine della partita vinta dai blancos e ha risposto a due domande su Mbappé

MBAPPE‘ – «Mbappé al Real? Penso che sia vicino perché è quello che dicono i giornalisti, mi fido di voi ragazzi! Ma non so cosa sta succedendo. Se dovesse arrivare Mbappé mi metteranno in panchina? Sarà un problema felice per il manager. Io sono concentrato solo sul Real Madrid».