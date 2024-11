Roma, ecco il totonomi per il nuovo allenatore: tutti i possibili candidati per sostituire Juric - Calcio News 24

Roma, tutti i possibili nomi per sostituire Ivan Juric dopo l’esonero: Mancini in pole position, ma si valutano divere piste

La Roma deve fare i conti con l’esonero di Ivan Juric, il secondo stagionale per i giallorossi dopo quello di Daniele De Rossi. Adesso la società deve trovare un sostituto per il tecnico e, come affermato da Ghisolfi, la decisione avverrà nei prossimi giorni.

Ma chi sarà il tecnico? Difficile un ritorno in panchina di De Rossi, anche se ha un contratto triennale con i giallorossi. In pole position sembra esserci ancora Mancini, fresco di esonero dall’Arabia Saudita, ma il diretto interessato ha negato i contatti con la società. Altri due nomi sono quelli di Lampard e Graham Potter, ma i due ex Chelsea non convincono per la mancata conoscenza della Serie A e della lingua. Due allenatori quotati sono Allegri e Sarri, ma i due ex di Juve e Lazio potrebbero dire di no per motivi diversi. Tra i tecnici che conoscono l’ambiente ci sono Mazzarri e Rudi Garcia, entrambi reduci da una stagione fallimentare, con addio anticipito, al Napoli. Infine tra i nomi fatti ci sono anche quelli di Alberto Aquilani e Claudio Ranieri.