Roma Atalanta, Ghisolfi: «Bove? Ieri è stato terribile»

Il ds della Roma ha parlato prima dell’inizio della 14esima giornata di campionato contro l’Atalanta

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervneuto a Sky Sport a pochi minuti dall’inizio del match in casa contro l’Atalanta. Ecco le sue dichiarazioni.

BOVE – «Ieri è stato un momento terribile, per tutti. Non è il momento per entrare nei dettagli medici, ma Edo sta bene. Voglio dire che è una persona di grande gentilezza, merita solo la salute e la felicità, sul campo. Mandiamo a lui, famiglia e agente la nostra forza. RIngraziamo tutti quelli della Fiorentina»

EPISODI ARBITRALI – «Siamo in difficoltà e non cerchiamo alibi. La nostra difficoltà però non è una ragione per accettare i piedi di tutti in testa. Chiediamo rispetto ed equità, i 7 errori sono un fatto, chiediamo equità perché sono troppi»