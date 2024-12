Roma Atalanta, presenti 300 tifosi nerazzurri allo stadio Olimpico per sostenere Lookman e compagni

Roma Atalanta, novità importanti per quanto riguarda il Settore Ospiti: oltre 300 tifosi nerazzurri presenti allo stadio Olimpico

L’Atalanta si sta giocando contro la Roma la possibilità di salire in testa alla classifica, e per una posta in palio così alta c’è bisogno del sostegno del pubblico orobico. Quanti sostenitori nerazzurri saranno presenti allo stadio Olimpico?

Nonostante la trasferta sia di lunedì sera, per Roma Atalanta è stata comunicata l’affluenza del Settore Ospiti: saranno 300 i tifosi nerazzurri presenti all’Olimpico.