Roma Bayer Leverkusen: sintesi, risultato e cronaca live

All’Olimpico, il match di Europa League 2023/2024 Roma Bayer Leverkusen: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Roma Bayer Leverkusen si affrontano nel match valido per la semifinale d’andata di Europa League.

Finisce 0-2 a favore del Bayer Leverkusen. Sono 47 le gare d’imbattibilità per la squadra di Xabi Alonso. Successo giusto, 18 i tiri dei tedeschi, 8 per la Roma

94 Palacios in area respinto

93 OCCASIONE ROMA Uscita a vuoto di Kovar, Abraham di testa a porta vuota mette alto!

93 La Curva Sud canta comunque l’inno della Roma

92 SOSTITUZIONE Kossounou per Grimaldo

90 SOSTITUZIONE Abraham per Dybala

90 Sono 4 i minuti di recupero

89 OCCASIONE BAYER Svilar esce perfettamente su Hofmann

88 Pellegrini lancio lungo, blocca Kovar

87 SOSTITUZIONE Palacios per Frimpong

86 La Roma preme per trovare il gol che riaprirebbe la qualificazione

83 El Shaarawy in area, Tah tocca col braccio ma è troppo vicino

83 OCCASIONE ROMA Pellegrini grande imbucata per Azmoun che non riesce a calciare pulito per intervento di Hincapie

81 Dybala sbaglia lancio per Azmoun, poteva fare meglio

81 Tapsoba anticipa Azmoun in area

80 Pubblico mormora per un passaggio all’indietro di Smalling

78 SOSTITUZIONE Azmoun per Lukaku e Baldanzi per Paredes

77 AMMONITO Cristante su accelerazione di Tella

75 SOSTITUZIONE Hofmann per Wirtz e Tella per Adli

74 AMMONITO Andrich che colpisce Dybala alle spalle

73 AMMONITI Spinazzola e Xhaka per il litigio precedente

72 GOL BAYER 0-2 Andrich colpisce da fuori finalizzando un’azione che sembrava conclusa. Rissa tra giocatori per l’esultanza del giocatore del Bayer. Tiro ben piazzato d’interno, la palla scende e Svilar non può farci nulla

70 Bella apertura di Dybala per Angelino che in area mette un cross non facile da gestire

69 Frimpong si muove bene in area ma il tiro non è positivo e finisce molto alto

68 La Roma fatica ad alzarsi, Spinazzola il più coraggioso

66 Incursione di Grimaldo, El Shaarawy la blocca

65 Cross El Shaarawy totalmente fuori misura

64 Cross Adli, Frimpong non arriva alla deviazione

62 Anche Grimaldo ci prova da lontano e anche lui indirizza la palla molto alta

60 SOSTITUZIONE Angelino per Karsdorp, fischi per lui ma anche applausi. Il giocatore deluso se ne va subito negli spogliatoi

58 Altro corner determinato da un’iniziativa di Spinazzola

57 Andrich prova dai 25 metri e non trova lo specchio

55 OCCASIONE ROMA Come con l’Udinese, corner Dybala, devia Cristante, stavolta va fuori di poco

55 Spinazzola va sul fondo e guadagna un corner

54 Nella Roma si scaldano in 5, De Rossi non contento per la timidezza della squadra

52 Spinazzola ferma in area una ripartenza pericolosissima dei tedeschi: diagonale perfetta

50 Corner Bayer, Hincapie commette fallo su Paredes

49 Smalling regala calcio d’angolo con un tocco impreciso

48 Su un cross da sinistra di Pellegrini sia Cristante che Karsdorp lisciano la battuta a rete

47 Roma propositiva, Bayer più basso

45 Si riparte senza cambi

SECONDO TEMPO

45+1 Finito il primo tempo

45 OCCASIONE BAYER Roma presa in contropiede, 5 vs 3, Frimpong da pochi passi sbaglia un tocco facile

44 Tapsoba mette in corner di testa, Roma chiude davanti

43 Buona azione della Roma con Lukaku che dà la palla a Pellegrini, servizio lungo di poco per El Shaarawy

41 OCCASIONE ROMA Sponda all’indietro di Lukaku, gran tiro di prima intenzione di Pellegrini che va vicino al palo

41 Dybala scende sulla linea della difesa per permettere alla Roma di salire

40 OCCASIONE BAYER Tiro da molto lontano di Andrich, Svilar non rischia la presa

38 Sponda di Lukaku decisamente lunga per Dybala

37 Wirtz conclude dai 20 metri, tiro non forte e preciso, Svilar comunque si tuffa e controlla con lo sguardo

36 Xhaka non approfitta di un errore in impostazione di Smalling

35 Scaramucce in campo, De Rossi in campo a fare da paciere, Karsdorp e Adli i più nervosi

33 OCCASIONE BAYER Cross da sinistro di Grimaldo, girata di Frimpong fuori di niente. Roma in netta difficoltà

32 Il Leverkusen insiste in avanti, Roma un po’ in soggezione

31 Carica sul portiere da parte di Cristante

30 OCCASIONE BAYER Frimpong imprendibile, palla all’indietro per Wirtz che prova a piazzarla, Svilar para in 2 tempi

29 AMMONITO Pellegrini su Frimpong, intervento duro

27 GOL BAYER 0-1 Retropassaggio di Karsdorp clamoroso, palla a Grimaldo che la consegna a Wirtz: tiro all’angolino ben piazzato

25 Punizione Roma: Dybala da molto lontano calcia bene ma la sfera non scende come dovrebbe

24 Fallo di Xhaka su Dybala che sbaglia lo stop ma riesce a ricontrollare il pallone

22 OCCASIONE BAYER Wirtz serve a Frimpong un pallone d’oro, a tu per tu con Svilar tira sull’esterno della rete

20 OCCASIONE ROMA Traversa di Lukaku su colpo di testa: corner di Dybala, grande stop di Paredes e cross d’esterno per il belga

20 Cross Cristante, deviazione in corner

18 El Shaarawy riceve un gran pallone da Mancini, ma la posizione è in fuorigioco

16 Paredes calcia una punizione troppo in profondità, oportunità sprecata

15 AMMONITO TAH Lancio Svilar, Lukaku prende palla e Tah ha un comportamento irregolare

13 Hincapie si presenta bene in area ma il suo cross è troppo lungo

12 Leverkusen guadagna campo e fa girare palla con sicurezza

10 Dybala da fuori, mancino non potente e tiro bloccato. Aziona nata da ottimo intercetto di El Shaarawy

07 Due conclusioni dei tedeschi, entrambe murate: la prima di Adli, la seconda di Xhaka

05 Pellegrini rimane a terra per un fallo a palla lontana da parte di Andrich

04 Xhaka da lontanissimo, tiro molto alto

02 Cambio di gioco di Dybala, Stanisic intercetta

00 Iniziata la gara, Hincapie a uomo su Dybala prima indicazione tattica

Inno dell’Europa League fischiato dai tifosi dell’Olimpico

Squadre in campo, Rudi Voeller in tribuna

PRIMO TEMPO