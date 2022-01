Roma, Boniek: «Abraham non ha il killer instinct, è Shomurodov il vero bomber»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex giallorosso Boniek ha parlato della Roma di José Mourinho

Zibi Boniek, ex centravanti della Roma, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra giallorossa di José Mourinho.

ABRAHAM – «Abraham è un buon giocatore, ma non mi sembra abbia il killer instinct. Secondo me il giocatore più pericoloso sotto porta della Roma è un altro, Shomurodov. Se Eldor avesse giocato le stesse partite di Abraham avrebbe sicuramente segnato di più».

GIOCATORI DECISIVI CONTRO LA JUVE – «Nella Roma sicuramente Pellegrini e Zaniolo, che sono i due giocatori più forti dei giallorossi, anche se per me quello più completo in assoluto è Mkhitaryan».

MAITLAND-NILES SUBITO IN CAMPO – «Su questo non so: bisogna vedere come sta, se è sano, se ha il ritmo-partita nelle gambe. È un punto interrogativo, quasi come nel gioco delle tre carte».