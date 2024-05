Roma, Bove: «Questo è quello che vorrei fare in giallorosso. Giocare insieme a Dybala ti aiuta molto»

Edoardo Bove, centrocampista della Roma, ha parlato toccando vari temi durante un’intervista sul mondo giallorosso

DE ROSSI – «È un po’ il destino che ti mette davanti a persone che guardavi in tv per trovarti a lavorarci insieme, è anche una scoperta. Il primo impatto è sempre un po’ così…»

COMPAGNO PIU’ FORTE – « Dal punto di vista tecnico ci sono dei giocatori che hanno un rapporto con la palla, come si muovono che è come se facessero un pochino un altro sport. Dybala ha un qualcosa che si vede che ha una genialità tutta sua. Giocarci insieme ti aiuta molto perché sai che quando ha la palla lui è messa in banca, ha un rapporto con la palla che non avevo mai visto a nessuno»

DIFFICILE VINCERE? – « Vincere non è mai scontato, non sei mai fortunato. La fortuna te la crei e c’è sempre un motivo se vinci te e non un altro. Non si insegna a essere un vincente»

UMILTA’ – «Non bisogna essere troppo umili, ma nemmeno troppo consapevoli, bisogna trovare un equilibrio, ognuno ha il suo. Fortunatamente dentro al campo sono un’altra persona e mi esprimo in un altro modo. Posso lavorare comunque su questo aspetto. Nel calcio si vive di momenti, come nella vita. Sta a te reagire alle avversità e a quei momenti un po’ più difficili, devi avere la forza dentro te stesso, facendoti aiutare da chi ti vuole bene che ti dà la spinta in più per uscire da quel momento, che poi ti permette di arrivare a un momento più positivo. È un’altalena di alti e bassi, se riesci ad andare sempre più in alto è positivo, mentre andare in basso non è la cosa giusta»