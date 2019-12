Roma, idea Petagna come vice Dzeko se parte Kalinic

Roma, giallorossi sempre attenti sul mercato. Petagna sarà l’osservato speciale di oggi nel match contro la Spal

Alle 18:00 Roma e Spal scenderanno in campo in vista del match previsto all’Olimpico. Durante la gara ci sarà un’osservato speciale e sarà Andrea Petagna. L’attaccante della squadra di Semplici infatti potrebbe finire nel mirino proprio dei giallorossi come rinforzo per il mercato di gennaio.

Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport se infatti Kalinic dovesse tornare già all’Atletico servirebbe appunto un vice Dzeko. Due però sono gli ostacoli della trattativa: il prezzo alto del cartellino (più di 15 milioni) e anche la lotta alla salvezza dell Spal che si basa tanto proprio su Petagna.