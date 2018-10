Il centrocampista della Roma, Daniele De Rossi, è stato celebrato con un tweet dal club giallorosso: 17 anni fa l’esordio assoluto

Daniele De Rossi, fulcro del centrocampo giallorosso, è sempre di più una bandiera portante della Roma. E domenica scorso, nella sfida pareggiata per 1-1 al San Paolo, ha tagliato le 450 presenze in campionato con la maglia della Roma. Il calciatore classe ’83 è infatti nella Roma da quando gioca da piccolo e sembra destinato a concludere la sua carriera proprio nella capitale. A questo proposito, il club giallorosso, ha celebrato oggi con un tweet il giorno del suo esordio assoluto, avvenuto 17 anni fa in Champions League contro l’Anderlecht. L’allora 18enne De Rossi, entrò in campo al posto di Tomic a minuto 71.