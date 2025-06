Roma, con i Friedkin già licenziati 17 dirigenti: fuori Ghisolfi, giallorossi pronti al nuovo ribaltone

L’analisi sulle mosse della Roma a livello dirigenziale dopo l’addio di Ghisolfi come direttore sportivo. Tutti i dettagli in merito

I Friedkin, proprietari della Roma, impongono ai propri dirigenti un rigido “protocollo” interno che, tra le altre cose, vieta ogni rapporto con i media. Eppure, questo non basta a garantire stabilità come riporta La Gazzetta dello Sport: con gli allontanamenti recenti di Florent Ghisolfi e Lorenzo Vitali, salgono a 17 i dirigenti epurati in cinque anni, una media di oltre tre l’anno. Ghisolfi, responsabile dell’area tecnica, ha pagato un mix di scarsa personalità e scelte di mercato discutibili (tra cui gli acquisti fallimentari di Le Fée, Dovbyk e Salah-Eddine, oltre alla gestione problematica del tesseramento extracomunitario di Ryan). Vitali, avvocato e figura con potere di firma in assenza di un CEO, è stato invece silurato per i suoi rapporti deteriorati con istituzioni e ambiente.

La lista degli addii eccellenti è lunga: dai CEO Lina Souloukou, Guido Fienga e Pietro Berardi, al direttore operativo Calvo, al responsabile stadio Scalera, fino al marketing, alla sicurezza e al settore giovanile. Persino figure esterne come Maurizio Costanzo (consulente per la comunicazione) sono state archiviate. Il nuovo CFO Jason Marrow sembra destinato a ricoprire un ruolo più centrale, forse anche nella ristrutturazione gestionale del club. Intanto, la Roma continua a cambiare volti e ruoli senza trovare una vera continuità dirigenziale. La strategia Friedkin resta chiara: massimo controllo, poca esposizione, ma turnover altissimo, con il rischio di compromettere la solidità a lungo termine.