Roma femminile, sconfitta beffa con lo Sporting: si complica la strada per la Champions. In Portogallo bisognerà ribaltare l’1-2 del Tre Fontane

Una sconfitta dal sapore amarissimo per la Roma Femminile, che vede svanire una vittoria che sembrava ormai acquisita nell’andata dei play-off di Champions League. Al Tre Fontane, le giallorosse sono state superate per 2-1 in rimonta dallo Sporting CP, al termine di una partita controllata per lunghi tratti ma decisa da un incredibile blackout nei minuti finali. Ora, per accedere alla fase a gironi, servirà una grande prestazione tra una settimana in Portogallo.La squadra di coach Luca Rossettini aveva approcciato la gara con il giusto piglio, imponendo il proprio gioco e trovando il meritato vantaggio nel primo tempo.

Al 23′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è stata Lucia Di Guglielmo a sbloccare il risultato, mandando le squadre al riposo sull’1-0 per le padrone di casa. Un vantaggio che la Roma ha gestito con maturità nella ripresa, sfiorando in più occasioni il colpo del k.o. La più grande opportunità è capitata sui piedi di Emilie Haavi, la cui conclusione potente si è stampata sul palo, negando alle giallorosse il raddoppio che avrebbe probabilmente chiuso i conti.

Quando la partita sembrava incanalata verso un successo di misura, è accaduto l’impensabile. Nel secondo dei sei minuti di recupero, Carolina Santiago ha trovato il pareggio per le lusitane, gelando il pubblico del Tre Fontane. Ma la beffa per la Roma si è trasformata in dramma sportivo al 97′, quando Telma Encarnação ha completato la rimonta con un sinistro che non ha lasciato scampo al portiere giallorosso. Un uno-due micidiale che ribalta completamente lo scenario in vista del ritorno, fissato per giovedì 18 settembre. La Roma, che per 90 minuti ha cullato il sogno del League Stage, sarà ora chiamata a una prestazione di grande carattere e coraggio per ribaltare un risultato tanto immeritato quanto pesante.