Roma, Fonseca: «Un grande abbraccio a Luis Enrique» – VIDEO

Roma, Fonseca in conferenza stampa alla vigilia del derby con la Lazio: «Un grande abbraccio a Luis Enrique»

Giornata di vigilia per Fonseca. Chiamato ad affrontare domani il suo primo derby da tecnico della Roma. Un appuntamento carico di significati e di pressione per una piazza sempre molto esigente in tema di stracittadine.

Un momento che, però, non ha impedito al tecnico portoghese di dedicare un pensiero ad uno sfortunato collega: «Un grande abbraccio a Luis Enrique», ha detto con la tristezza nel cuore.